الشابي لـ في الجول: الرجاء سيتأهل على حساب الأهلي

يثق التونسي لسعد الشابي، المدير الفني السابق لـ الرجاء في قدرة الفريق المغربي على تخطي الأهلي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه الرجاء المغربي، السبت ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي we السلام.

وكان الشابي قد قاد الرجاء للحصول على لقبي البطولة الكونفدرالية الإفريقية وكأس العرب للأندية الأبطال قبل أن يرحل ويتولى تدريب النجم الساحلي التونسي.

وقال الشابي لـ FilGoal.com: "أتوقع تأهل الرجاء لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي".

وأضاف "مستوى الرجاء الحالي في تصاعد مستمر ونتائج الفريق في دور المجموعات أكبر دليل على ذلك على عكس الأهلي الذي عانى من صعوبات وتأهل في الجولة الأخيرة".

وتابع "الأهلي يبقى فريق كبير وحامل لقب آخر نسختين لكن أشعر بأن الرجاء أقرب للتأهل خاصة مع لعب مباراة العودة في ميدانه ووسط جماهيره الغفيرة".

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة 22 إبريل على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وكان الأهلي قد تأهل بعد حلوله في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما تأهل الرجاء بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.

وأثنى مدرب الرجاء السابق على المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مؤكدا أنه استغل فرصة تدريب الأهلي جيدا وكتب تاريخ من البطولات مع الفريق.

وعن قرار الرجاء برحيله رغم تحقيق لقبي البطولة الكونفدرالية وكأس العرب للأندية قال الشابي: "قدمنا مستويات مميزة وحققنا لقبين غاليين لكنها كرة القدم واحترمت القرار".

وعن تلقيه عروض تدريبية بالدوري المصري، أوضح الشابي أنه ملتزم في الوقت الحالي بتجربته مع نادي كبير وهو النجم الساحلي.