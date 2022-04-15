منافس الأهلي - الطاوسي: الرجاء يمتلك شخصية البطل وجئنا مصر لحصد نتيجة إيجابية

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 10:53

كتب : FilGoal

رشيد الطاوسي - وفاق سطيف

شدد رشيد الطاوسي المدير الفني لـ الرجاء المغربي على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على الأهلي غدا السبت في العاشرة مساءً على ملعب الأهلي we السلام.

وقال رشيد الطاوسي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "مررنا بنجاح لربع نهائي دوري الأبطال واستطعنا المرور في الكأس خصوصا مع صعوبة مواجهة الفرق الصغيرة والتي رفعت المعنويات لدينا".

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وأضاف "الرجاء يمتلك شخصية البطل ومن هذا المُنطلق نأتي مصر من أجل أن نحصد نتيجة إيجابية في الشوط الأول قبل لقاء الإياب أمام جماهيرنا في الدار البيضاء بعد أسبوع".

وتابع "المباريات الماضية كانت بمثابة بروفة لتحضير عديد اللاعبين لنعرف مدى جاهزيتهم لأن لدينا 5-6 إصابات بين اللاعبين وحاليا انضموا للمجموعة".

من جانبه قال مروان فخر لاعب الفريق: "المجموعة متجانسة ونتمنى أن نظل في كامل تركيزنا ونعود بأفضل نتيجة وأن ندخل لقاء الإياب بمعنويات مرتفعة".

وأتم "سنحاول تقديم كل ما في جهدنا وأن نكون عند حسن ظن جماهير الرجاء البيضاوي".

وتأهل الرجاء إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا متصدرا لترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

فيما حصل النادي الأهلي على المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

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