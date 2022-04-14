مران الأهلي - استعدادا لمواجهة الرجاء.. أفشة يشارك في التدريبات الجماعية ومعسكر مغلق للاحمر
الخميس، 14 أبريل 2022 - 23:19
كتب : حسام نور الدين
شارك محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام في العاشرة مساء بعد غد -السبت- على استاد الأهلي we السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
وشارك أفشة في المران الجماعي اليوم، بعد انتهائه من البرنامج المصغر الذي نفذه بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء هذا البرنامج الذي اشتمل على تدريبات استشفائية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الرجاء.
وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات خططية.
ويدخل الاهلي معسكرا مغلقا اليوم، استعدادا لمواجهة الفريق المغربي.
ويختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء الغد -الجمعة- على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الرجاء.
ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الفريق غدا، وفقا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي we السلام.
ويسبق التدريب الختامي للأهلي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر غد الجمعة في استاد الأهلي we السلام، بحضور بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر، ومحمد الشناوي قائد الفريق.