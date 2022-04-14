مران الأهلي - استعدادا لمواجهة الرجاء.. أفشة يشارك في التدريبات الجماعية ومعسكر مغلق للاحمر

الخميس، 14 أبريل 2022 - 23:19

كتب : حسام نور الدين

محمد مجدي أفشة

شارك محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في المران الجماعي الذي ‏أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام في العاشرة مساء ‏بعد غد -السبت- على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك أفشة في المران الجماعي اليوم، بعد انتهائه من البرنامج المصغر الذي نفذه بعد ‏مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هذا البرنامج الذي ‏اشتمل على تدريبات استشفائية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

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وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني ‏المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية ‏الخاصة بمباراة الرجاء.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات ‏خططية.‏

ويدخل الاهلي معسكرا مغلقا اليوم، استعدادا لمواجهة الفريق المغربي.

ويختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء الغد -الجمعة- ‏على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الرجاء.

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الفريق غدا، وفقا للقواعد ‏المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.‏

فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي ‏we‏ ‏السلام.‏

ويسبق التدريب الختامي للأهلي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي يعقد في الرابعة ‏والنصف عصر غد الجمعة في استاد الأهلي ‏we‏ السلام، بحضور بيتسو موسيماني المدير الفني ‏للأحمر، ومحمد الشناوي قائد الفريق.

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