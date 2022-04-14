مانشستر يونايتد يتحرك خطوة في ملف تطوير أولد ترافورد

تحرك نادي مانشستر يونايتد خطوة في ملف تطوير ملعبه التاريخي أولد ترافورد.

وأعلن النادي في بيان عبر موقعه يوم الخميس أنه الإدارة قامت بتعيين مجموعة من كبار الاستشاريين لبدء العمل على وضع مخطط رئيسي لإعادة تطوير أولد ترافورد.

سيقود فريق من Legends International وPopulous، وكلاهما يتمتع بخبرة كبيرة في تطوير الاستادات من جميع أنحاء العالم.

وأوضح البيان أن العمل سيبدأ فورا على تطوير أولد ترافورد ودراسة جدواها، بهدف تحسين تجربة المشجعين بشكل كبير.

سيكون المشجعون في قلب العملية، بدءًا من اجتماع بين المستشارين والمجلس الاستشاري لمشجعي مانشستر يونايتد في وقت لاحق من هذا الشهر.

هناك عملية مماثلة جارية بالفعل فيما يتعلق بمرافق تدريب النادي، حيث تم تعيين مجموعة KSS لتطوير مخطط رئيسي لمنشأة موسعة على أحدث طراز لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية.

ملعب أولد ترافورد الشهير تم افتتاحه في فبراير ‏1910‏.

ويتسع ملعب الشياطين الحمر حاليا لـ76212 متفرجا.

ويعتبر الملعب ثاني أكبر ملعب في إنجلترا من حيث استيعاب عدد الجماهير بعد ملعب ويمبلي.

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