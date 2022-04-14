ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات

قدم ليفربول طلبا رسميا إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتأجيل موعد انطلاق مباراته ضد نيوكاسل يونايتد يوم 30 أبريل الجاري.

ومباراة نيوكاسل ستتوسط مباراتي ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فياريال، لكنها ستنطلق في الساعة 12:30 ظهر السبت بتوقيت إنجلترا بسبب اختيار المباراة للبث بواسطة شبكة BT Sport.

مباراة الذهاب ضد فياريال ستقام يوم الأربعاء 27 أبريل في الثامنة مساء بتوقيت إنجلترا، وبذلك سيتقلص وقت استعداد ليفربول لمواجهة نيوكاسل.

ولذلك طلب ليفربول من رابطة الدوري الإنجليزي وشبكة BT Sport تأجيل المباراة لتقام في الساعة 7.45 مساء اليوم نفسه، مما يمنح ليفربول 7 ساعات إضافية للتعافي بعد مباراة الذهاب ضد فياريال.

ومارس يورجن كلوب مدرب ليفربول ضغوطا علنية على رابطة الدوري الإنجليزي وشبكة BT Sport في مؤتمره الصحفي يوم الخميس، داعيا إلى مساعدة فريقه.

وقال كلوب: "إذا كنت تريد أن تسبب لنا مشاكل فأجعلنا نلعب الساعة 12.30 مع نيوكاسل".

وأضاف "أنا لا أفهم ذلك. يمكنني أن أفهم أن الناس يريدون مشاهدة مباراة كرة قدم بين ليفربول ونيوكاسل لكني لا أرى لماذا يجب أن يتمتع أي فريق بميزة إضافية أو عكس ذلك".

وتابع "يجب على رابطة الدوري والشبكة التي تملك حقوق البث محاولة المساعدة على الأقل".

وأكمل المدرب الألماني "سنرى ما سيحدث. لم أسمع أي جديد في الأمر، لم يتصل بي أحد من شبكة BT حتى الآن".

وأتم "أعتقد أن التفكير المنطقي سيخبرك أن الوضع الصحيح هو تأجيل المباراة لعدة ساعات لتقام في المساء".

ليفربول يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي قبل 7 جولات من ختام المسابقة.

وضرب ليفربول موعدا في نصف نهائي دوري الأبطال مع فياريال الإسباني.

ويقام لقاء الذهاب في أنفيلد يوم الأربعاء 28 أبريل.

فيما يقام الإياب في ملعب لاسيراميكا يوم الثلاثاء التالي.

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