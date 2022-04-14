جيرارد: تمنيت اللعب بجوار صلاح

الخميس، 14 أبريل 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ستيفن جيرارد - ليفربول

اختار ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق ومدرب أستون فيلا الحالي، محمد صلاح هداف الريدز ضمن اللاعبين الذين كان يود أن يلعب بجوارهم في الدوري الإنجليزي.

صلاح يتألق مع ليفربول للموسم الخامس على التوالي بعد انتقاله من روما في صيف 2017 إلى النادي الذي بذل جيرارد من أجله الغالي والنفيس خلال 18 عاما.

واستضاف جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق ومحلل شبكة سكاي سبورتس الحالي جيرارد ووجه له سؤالا حول اللاعب الذي كان يود اللعب بجواره من الجيل الحالي بالدوري الإنجليزي.

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وأجاب جيرارد قائلا "محمد صلاح وبرونو فرنانديز وكيفين دي بروين وفيرجيل فان دايك".

وعلى الرغم من عدم تتويجه بالدوري الإنجليزي لكن جيرارد قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا بالإضافة لثلاث بطولات كأس رابطة المحترفين وبطولتي كأس وكأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس سوبر أوروبا.

وسجل جيرارد 180 هدفا في 685 مباراة خاضها مع ليفربول بمختلف المسابقات.

في 242 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 58 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

وشارك لاعب بازل السابق في 39 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 11 آخرين.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

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