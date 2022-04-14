كلوب: هذا سبب عدم إشراك صلاح كأساسي ضد بنفيكا

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سبب عدم الدفع بنجمه محمد صلاح كأساسي في مباراة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وشارك صلاح كبديل في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ8 بدوري الأبطال، وشهدت عبور الريدز لنصف النهائي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الخميس "سبب عدم مشاركة صلاح كأساسي ضد بنفيكا بسيط، نأمل أن يتبقى لدينا 12 مباراة بالموسم في جدول مضغوط، وعندما تتاح لي الفرصة للتغيير أفعل ذلك".

وأضاف "حتى لو سجل صلاح 4 أهداف ضد مانشستر سيتي في مباراة الأحد الماضي، لما بدأت به في لقاء بنفيكا".

ليفربول أمامه 7 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراتي نصف نهائي دوري الأبطال، وفي حالة بلوغ النهائي في كلا المسابقتين سيرتفع عدد مباريات الريدز إلى 12 حتى نهاية الموسم.

وتابع "راحة صلاح ضرورية، لأنه مجرد إنسان وستكون هناك مباريات لا يستطيع أن يبدأها كأساسي، وأنا أعلم أنه يكره ذلك، هذا واضح".

كما تحدث كلوب عما إذا كان جدول المباريات المضغوط يؤثر على أداء صلاح قائلا "إنه أمر منطقي. إذا كنت تنام 4 ليالٍ في الأسبوع لمدة ساعتين فقط كل ليلة، فمن الطبيعي أن تشعر بتأثير ذلك في الليلة الخامسة".

وأتم المدرب الألماني "علي اتخاذ القرارات. وعلى اللاعبين التعامل مع الأمر بأي حال من الأحوال".

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم متوقف عند 28 هدفا، 20 في الدوري الإنجليزي و8 في دوري الأبطال.

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وضرب ليفربول موعدا مع فياريال الإسباني في نصف النهائي.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت على ملعب ويمبلي، وهو سبب إراحة يورجن كلوب لمجموعة من نجومه أمام بنفيكا.

فقد قرر كلوب إراحة نجمه محمد صلاح ووضع اسمه بين البدلاء، وكذلك فعل مع ساديو ماني وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد.