تقييم صلاح أمام بنفيكا من الصحف الإنجليزية

الخميس، 14 أبريل 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني في بورتو

لعب محمد صلاح نجم ليفربول لنحو نصف ساعة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وكاد أن يهز الشباك، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ8 بدوري الأبطال، وشهدت عبور الريدز لنصف النهائي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بنفيكا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة
جوارديولا يعلق على "أزمة كبرى" بعد إصابتي دي بروين ووكر قبل مواجهة ليفربول سيميوني: نصيحة لـ ريال مدريد؟ سيكون ذلك عدم احترام.. ولست غبيا يا جوارديولا كلوب: الأهداف التي استقبلناها أمام بنفيكا مسؤوليتي مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 إبريل 2022.. برشلونة والدوري المصري وظهور مصطفى فتحي

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان كوستاس تسيميكاس الذي صنع هدفين بمتوسط تقييم وصل إلى 8.1 درجة.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم متوقف عند 28 هدفا، 20 في الدوري الإنجليزي و8 في دوري الأبطال.

وضرب ليفربول موعدا مع فياريال الإسباني في نصف النهائي.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت على ملعب ويمبلي، وهو سبب إراحة يورجن كلوب لمجموعة من نجومه أمام بنفيكا.

فقد قرر كلوب إراحة نجمه محمد صلاح ووضع اسمه بين البدلاء، وكذلك فعل مع ساديو ماني وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد.

محمد صلاح ليفربول بنفيكا
نرشح لكم
كلوب: هذا سبب عدم إشراك صلاح كأساسي ضد بنفيكا جوارديولا يعلق على "أزمة كبرى" بعد إصابتي دي بروين ووكر قبل مواجهة ليفربول موندو ديبورتيفو: يويفا سيجري تحقيقا شاملا عقب أحداث الممر بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي سيميوني: نصيحة لـ ريال مدريد؟ سيكون ذلك عدم احترام.. ولست غبيا يا جوارديولا دوري أبطال أوروبا – موعد مباريات نصف النهائي والقنوات الناقلة مشادات حامية بين لاعبي أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي عقب نهاية مباراتهما جوارديولا: فخور بالطريقة التي تأهلنا بها أمام أتليتكو مدريد كلوب: الأهداف التي استقبلناها أمام بنفيكا مسؤوليتي
أخر الأخبار
كلوب: هذا سبب عدم إشراك صلاح كأساسي ضد بنفيكا 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: زوجة لاعب أرجنتيني تتقدم بدعوى قضائية ضده بسبب محاولته دهسها بالسيارة 27 دقيقة | أمريكا
تحديد موعد التذكرة الأوروبية الأخيرة نحو كأس العالم 48 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي لدعم فريق الطائرة ساعة | رياضات أخرى
مباراة غيرت مسيرتي - حسين عبد اللطيف.. سجلت هدفا فاقتربت من المشاركة في مونديال 90 ساعة | الدوري المصري
تقييم صلاح أمام بنفيكا من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيرين مستمر مع يوفنتوس حتى 2025 ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير مغربي: كاف يعاقب الرجاء قبل مواجهة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد