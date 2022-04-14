تقييم صلاح أمام بنفيكا من الصحف الإنجليزية

لعب محمد صلاح نجم ليفربول لنحو نصف ساعة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وكاد أن يهز الشباك، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ8 بدوري الأبطال، وشهدت عبور الريدز لنصف النهائي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بنفيكا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان كوستاس تسيميكاس الذي صنع هدفين بمتوسط تقييم وصل إلى 8.1 درجة.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم متوقف عند 28 هدفا، 20 في الدوري الإنجليزي و8 في دوري الأبطال.

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وضرب ليفربول موعدا مع فياريال الإسباني في نصف النهائي.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت على ملعب ويمبلي، وهو سبب إراحة يورجن كلوب لمجموعة من نجومه أمام بنفيكا.

فقد قرر كلوب إراحة نجمه محمد صلاح ووضع اسمه بين البدلاء، وكذلك فعل مع ساديو ماني وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد.