تقرير مغربي: كاف يعاقب الرجاء قبل مواجهة الأهلي

كشف تقرير صحفي مغربي عن تعرض نادي الرجاء البيضاوي، لعقوبة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ويستعد نادي الرجاء لمواجهة النادي الأهلي، السبت المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع "Le 360" المغربي فأن "كاف قرر تغريم نادي الرجاء 8000 دولار على خلفية إلقاء جمهور الفريق للشماريخ خلال مواجهة وفاق سطيف".

وتأهل الرجاء كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، عقب فوزه على وفاق سطيف، بهدف دون رد ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحذر كاف نادي الرجاء من مضاعفة العقوبة الموقعة حال تكرا التصرف ذاته خلال المباريات المقبلة.

وتقام مباراة الإياب بين الرجاء والأهلي يوم الجمعة 22 أبريل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المغرب والثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة.