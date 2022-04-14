انسحاب أحمد ناصر من انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية

الخميس، 14 أبريل 2022 - 13:58

كتب : FilGoal

اللجنة الأوليمبية المصرية

انسحب أحمد ناصر من سباق رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية قبل أيام من موعد عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد في الدورة المقبلة.

وبذلك تتم تزكية المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الحالي لدورة انتخابية جديدة حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقدم ناصر بطلب رسمي لرفع اسمه من قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة، مشددا على دعمه ومساندته لقيادات اللجنة الأولمبية، وحرص اتحاده على المشاركة في الجمعية العمومية، ولكن مع سحب اسمه كمندوب عن اتحاد الثلاثي.

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وتجري انتخابات اللجنة الأولمبية يوم 23 أبريل الجاري.

ويتشكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من رئيس ونائب أول ونائب ثاني وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق وثمانية أعضاء.

اللجنة الأولمبية المصرية انتخابات اللجنة الأولمبية هشام حطب أحمد ناصر
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