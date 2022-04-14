تقرير سعودي: دوري أبطال العرب بنظام التجمع.. و6 ملايين دولار للبطل

الخميس، 14 أبريل 2022 - 13:12

كتب : FilGoal

البطولة العربية

استقر الاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال العرب بنظام التجمع.

وحصد الرجاء المغربي على النسخة الأخيرة من المسابقة بعدما توج على حساب منافسه اتحاد جدة السعودي بركلات الترجيح عقب مباراة ماراثونية.

وكشفت "الرياضية" السعودية عن بدء دوري أبطال العرب من دور الـ32 مع تصفية الفرق إلى 12 فريقا، تقسم إلى مجموعتين بنظام التجمع، تُلعب عقب نهاية كأس العالم 2022.

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وأوضحت الصحيفة أن بطل النسخة المقبلة من دوري أبطال العرب، سيحصل على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار.

وكشف مصدر من الاتحاد العربي لـ FilGoal.com في وقت سابق عن إمكانية عودة البطولة ونظامها الجديد.

للتعرف على النظام الجديد المحتمل من هنا

كما سيلتقي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو لمناقشة ترتيبات إقامة كأس العرب للمنتخبات بعدما شهدت النسخة الأخيرة في قطر نجاحا كبيرا.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس العرب التي أقيمت في قطر، عقب الفوز على المنتخب التونسي بهدفين دون رد بالمباراة النهائية.

وقال رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "أكبر مشكلة تواجه الاتحاد العربي هي جدول البطولات، لكن اليوم شهدنا طلبات من الأندية للمشاركة في البطولة العربية".

وأضاف "النسخة المقبلة من البطولة العربية ستكون مثلما تقام كل عام".

وأوضح "هناك مقترح لإقامة بطولة مجمعة سيتم الإعلان عنها غير البطولة العربية للأندية".

وواصل "نناقش إقامة كأس العرب بشكل دوري بعد نجاحها في قطر تحت رعاية فيفا".

وأتم "هناك مبادرات أخرى على البرامج وتهيئة الكفاءات الإدارية لتطوير الاتحادات العربية، دورنا لا يقتصر فقط على إقامة البطولات فقط".

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