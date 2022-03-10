مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول طريقة عودة البطولة العربية

اقتربت البطولة العربية للأندية من العودة مرة أخرى واستئنافها خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر من الاتحاد العربي لـFilGoal.com: "قررنا اسئناف بطولة كأس العرب للأندية مرة أخرى مع تغيير نظامها".

وأوضح "ستقام البطولة بنظام البطولة المجمعة بسبب عوائق السفر بين البلدان في ظل جائحة كورونا،".

المصدر أتم "أغلب الظن ستكون النسخة المقبلة بالسعودية".

كانت النسخة الأخيرة من البطولة العربية قد أقيمت موسم 2019/2020 وتوج بها نادي الرجاء البيضاوي بعد الفوز على اتحاد جدة في النهائي.

وأقيمت البطولة بنظام البطولة المجمعة من قبل موسم 2016/2017 في مصر، وتوج بها الترجي الرياضي بعد الفوز على الفيصلي في النهائي.