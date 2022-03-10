مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول طريقة عودة البطولة العربية

الخميس، 10 مارس 2022 - 14:14

كتب : هاني العوضي

البطولة العربية

اقتربت البطولة العربية للأندية من العودة مرة أخرى واستئنافها خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر من الاتحاد العربي لـFilGoal.com: "قررنا اسئناف بطولة كأس العرب للأندية مرة أخرى مع تغيير نظامها".

وأوضح "ستقام البطولة بنظام البطولة المجمعة بسبب عوائق السفر بين البلدان في ظل جائحة كورونا،".

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المصدر أتم "أغلب الظن ستكون النسخة المقبلة بالسعودية".

كانت النسخة الأخيرة من البطولة العربية قد أقيمت موسم 2019/2020 وتوج بها نادي الرجاء البيضاوي بعد الفوز على اتحاد جدة في النهائي.

وأقيمت البطولة بنظام البطولة المجمعة من قبل موسم 2016/2017 في مصر، وتوج بها الترجي الرياضي بعد الفوز على الفيصلي في النهائي.

البطولة العربية كأس العرب
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