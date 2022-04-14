رئيس الاتحاد العربي: هناك مقترح لبطولة مجمعة جديدة للأندية.. وموقف كأس العرب

أوضح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وجود مقترح لإقامة بطولة مجمعة للأندية العربية بالإضافة للبطولة العربية.

وقال رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "أكبر مشكلة تواجه الاتحاد العربي هي جدول البطولات، لكن اليوم شهدنا طلبات من الأندية للمشاركة في البطولة العربية".

وأضاف "النسخة المقبلة من البطولة العربية ستكون مثلما تقام كل عام".

وأوضح "هناك مقترح لإقامة بطولة مجمعة سيتم الإعلان عنها غير البطولة العربية للأندية".

وواصل "نناقش إقامة كأس العرب بشكل دوري بعد نجاحها في قطر تحت رعاية فيفا".

وأتم "هناك مبادرات أخرى على البرامج وتهيئة الكفاءات الإدارية لتطوير الاتحادات العربية، دورنا لا يقتصر فقط على إقامة البطولات فقط".

وعقد أمس الأربعاء، الاتحاد العربي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الاجتماع الخامس والسبعين يوم الأربعاء القادم بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

وكشف مصدر من الاتحاد العربي لـ FilGoal.com في وقت سابق عن إمكانية عودة البطولة ونظامها الجديد.

للتعرف على النظام الجديد المحتمل من هنا