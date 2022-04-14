مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 إبريل 2022.. برشلونة والدوري المصري وظهور مصطفى فتحي

يوم حافل ينتظرنا محليا وأوروبيا وعربيا.

FilGoal.com يقدم لكم مباريات اليوم 14 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

في التاسعة والنصف مساءً تقام 3 مباريات لحساب الجولة 14.

البنك الأهلي والاتحاد السكندري على أون تايم سبورتس 1.

طلائع الجيش وإنبي على أون تايم سبورتس 2.

المقاولون العرب ومصر للمقاصة على أون تايم سبورتس 3.

الدوري الأوروبي

تبدأ المباريات في السابعة إلا الربع مساءً بمواجهة تجمع أتالانتا الإيطالي ولايبزج الألماني وتذاع على بي إن بريميوم 2.

وفي التاسعة مساءً يلتقي برشلونة الإسباني مع فرانكفورت الألماني وتذاع على بي إن بريميوم 1.

وفي نفس التوقيت يحل وست هام ضيفا على ليون وتذاع على بي إن بريميوم 2.

دوري المؤتمر الأوروبي

يلتقي أيندهوفن الهولندي مع ليستر سيتي الإنجليزي في السابعة إلا الربع مساءً وتذاع على بي إن بريميوم 1.

وفي التاسعة يستضيف روما الإيطالي ضيفه بودوجليمت النرويجي وتذاع على بي إن أكسترا 1.

دوري أبطال آسيا

التعاون السعودي بقيادة مصطفى فتحي يواجه سبهان أصفهان الإيراني لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في العاشرة والربع وتذاع عبر قناة السعودية الرياضية 3 وبي إن آسيا.

فيما يلتقي الدحيل القطري مع باختاكور الأوزبكي في السابعة والربع مساءً وتذاع عبر السعودية الرياضية وبي إن آسيا وأبو ظبي الرياضية آسيا.

نهائي دوري كرة السلة سيدات

وفي ثاني مباريات نهائي دوري كرة السلة سيدات، يلتقي الأهلي وسبورتنج في سلسلة Best of 5 وتذاع عبر أون تايم سبورتس وقناة اتحاد السلة على يوتيوب.

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