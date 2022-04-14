مشادات حامية بين لاعبي أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي عقب نهاية مباراتهما

الخميس، 14 أبريل 2022 - 00:41

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي - جواو فيليكس

وقعت مشادة حامية بين لاعبي أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي عقب نهاية مباراتهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن تأهل الفريق الإنجليزي للدور التالي.

وذكرت القناة التابعة لراديو "مونت كارلو" الفرنسية أن المشادة التي وقعت بين اللاعبين خلال الدقائق الأخيرة من المباراة امتدت إلى ممر الملعب.

وأشارت القناة إلى أنه وقعت مشادة بين ستيفن سافيتش لاعب أتليتكو ونظيره من مانشستر سيتي جاك جريليش.

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The players could be seen brawling in the tunnel

وبعدها وقعت مشادة أخرى بين سيمي فرسالجيكو لاعب أتليتكو ونظيره من سيتي أيمريك لابورتي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

RMC Sport

وكانت مباراة الذهاب فاز فيها سيتي بهدف دون رد سجله كيفن دي بروين.

ويلتقي مانشستر سيتي في نصف النهائي مع ريال مدريد.

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