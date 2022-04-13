مران الأهلي - انتظام محمد هاني وصلاح محسن وكوكا.. وأفشة يواصل التدريبات الاستشفائية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

مران الأهلي

انتظم محمد هاني وصلاح محسن وأحمد نبيل "كوكا" في التدريبات الجماعية بشكل كامل في مران الفريق، فيما واصل محمد مجدي "أفشة" التدريبات الاستشفائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عبر موقع النادي الرسمي: "هاني شارك في المران كاملا وبات جاهزا وفقا لرؤية الجهاز الفني".

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وكان هاني قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن ‏التدريبات الجماعية والمباريات، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة ‏في المران الجماعي.‏

وأضاف عن صلاح محسن: "اللاعب شارك في التدريبات الجماعية للفريق، وبات جاهزا وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".

وأوضح "صلاح محسن انتهى من مراحل التأهيل البدني والطبي اللازمة بعد جراحة تثبيت مشطية القدم التي خضع لها اللاعب".

وتعافي صلاح محسن من الإصابة التي تعرض لها أمام الجونة في الجولة الأولى من كأس الرابطة المحترفة.

وواصل محمد مجدي "أفشة" أداء تدريباته الاستشفائية في "الجيم" لليوم الثاني على التوالي وسيخضع لفحص طبي جديد غدا الخميس لحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال أبو عبلة: "أفشة يواصل تنفيذ برنامجه الاستشفائي للتخلص من الإجهاد العضلي".

وأوضح "حالة اللاعب مطمئنة، وسوف يخضع لفحص طبي جديد غدا لحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق".

وعن عودة أحمد نبيل "كوكا"، قال أبو عبلة طبيب الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: " أحمد نبيل كوكا انتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد انتهاء فترة الراحة والتأهيل المنفرد، التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الماضية بسبب مضاعفات كورونا، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات".

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وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بالكرة لمدة 30 دقيقة في بداية المران.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في فقرات بدنية وفنية مكثفة على هامش المران الجماعي.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على شرح بعض النقاط الفنية للاعبين خلال المحاضرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي.

واختتم موسيماني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، في إطار الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

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