منافس الأهلي - تقرير مغربي: تحديد موعد سفر حركاس للحاق ببعثة الرجاء

أوضح محمد بكاري المدرب المساعد لـ الرجاء المغربي موقف جمال حركاس من السفر لمرافقة بعثة الفريق في القاهرة لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الرجاء لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام في دوري أبطال إفريقيا.

وتخلف حركاس عن السفر رفقة بعثة الرجاء بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره.

وتأخر سفر بكاري أيضا بسبب مشكلة في تجديد جواز سفره.

وقال بكاري لموقع "هسبورت" المغربي: "سنتواجه غدا في منتصف النهار (الخميس) إلى مصر رفقة اللاعب جمال حركاس، الذي تخلف عن السفر مع البعثة لانتهاء صلاحية جواز سفره أيضا".

وأكمل "تم التدارك الآن، وحصلت على جواز سفري الجديد وتم حل المشكلة نهائيا".

ويخوض الرجاء مرانه الأول اليوم بعد الوصول للقاهرة على ان يخوض ثلاث حصص تدريبية قبل المواجهة.

ووفقا لموقع البطولة المغربي فإن بعثة الفريق الأخضر قد شملت 48 فردا إلى جانب طاقم عمل القناة الثانية المغربية الذي يستعد لتصوير فيلما وثائقيا عن الرجاء والذي قد بدأ تصويره بالفعل في المغرب.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 23 إبريل على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وكان الأهلي قد تأهل بعد حلوله في المركز الثاني من المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما تأهل الرجاء بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.