منافس الأهلي - تقرير مغربي: الطاوسي يراهن على العرجون رغم إصابته

أصر رشيد الطاوسي المدير الفني لـ الرجاء المغربي على اصطحاب عمر العرجون لاعب الوسط رفقة بعثة الفريق في القاهرة التي تستعد لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الرجاء لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام في دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع "Le 360 Sports" المغربي فأن الطاوسي ضم اللاعب رغم إصابته على مستوى مشط القدم اليمنى والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد شباب قصبة تادلة في كأس العرش المغربي مطلع الأسبوع الجاري.

وكان الجهاز الطبي للفريق قد منح اللاعب راحة لمدة أسبوع.

وأوضح التقرير أن العرجون سيخوض تدريبات خاصة لتسريع عودته من أجل أن يكون جاهزا لمواجهة الأهلي.

اللاعب البالغ 26 عاما خاض الموسم الجاري 20 مباراة بقميص الرجاء وسجل هدفا وحيدا.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 23 إبريل على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وكان الأهلي قد تأهل بعد حلوله في المركز الثاني من المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما تأهل الرجاء بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.