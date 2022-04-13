منافس الأهلي - تقرير مغربي: الطاوسي يراهن على العرجون رغم إصابته

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 22:26

كتب : FilGoal

طارق حامد - عمر العرجون - الرجاء - الزمالك

أصر رشيد الطاوسي المدير الفني لـ الرجاء المغربي على اصطحاب عمر العرجون لاعب الوسط رفقة بعثة الفريق في القاهرة التي تستعد لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الرجاء لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام في دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع "Le 360 Sports" المغربي فأن الطاوسي ضم اللاعب رغم إصابته على مستوى مشط القدم اليمنى والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد شباب قصبة تادلة في كأس العرش المغربي مطلع الأسبوع الجاري.

أخبار متعلقة
مصدر من الاتحاد الكونغولي يكشف لـ في الجول موقف الحكم أوليفر سفاري من لقاء الأهلي والرجاء بعد "حبسه" كاف يعدل موعد لقاء الإياب بين الأهلي والرجاء لاعب الرجاء: نسعى للعودة من مصر بنتيجة إيجابية أمام الأهلي مدرب الرجاء: سنقاتل على حظوظنا أمام الأهلي.. ونمر بفترة رائعة

وكان الجهاز الطبي للفريق قد منح اللاعب راحة لمدة أسبوع.

وأوضح التقرير أن العرجون سيخوض تدريبات خاصة لتسريع عودته من أجل أن يكون جاهزا لمواجهة الأهلي.

اللاعب البالغ 26 عاما خاض الموسم الجاري 20 مباراة بقميص الرجاء وسجل هدفا وحيدا.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 23 إبريل على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وكان الأهلي قد تأهل بعد حلوله في المركز الثاني من المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما تأهل الرجاء بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.

الرجاء الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
منافس الأهلي - تقرير مغربي: تحديد موعد سفر حركاس للحاق ببعثة الرجاء مصدر من الاتحاد الكونغولي يكشف لـ في الجول موقف الحكم أوليفر سفاري من لقاء الأهلي والرجاء بعد "حبسه" دوري أبطال إفريقيا - الموافقة على حضور 60 ألف مشجع لمباراتي وفاق سطيف وبلوزداد كاف يعدل موعد لقاء الإياب بين الأهلي والرجاء لاعب الرجاء: نسعى للعودة من مصر بنتيجة إيجابية أمام الأهلي مدرب الرجاء: سنقاتل على حظوظنا أمام الأهلي.. ونمر بفترة رائعة تقرير: الرجاء يستعيد خمسة لاعبين قبل مواجهة الأهلي استعدادا لمواجهة الأهلي.. بعثة الرجاء تصل القاهرة بـ 48 فردا لتصوير فيلم وثائقي
أخر الأخبار
كانسيلو يغيب عن موقعة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
البحراوي: سعيد بتنفيذ تعليمات المدرب حرفيا أمام الزمالك.. وجابر كامل: المباراة لم تكن صعبة 17 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يثأر من سيموني بعد 6 سنوات.. سيتي ينجو من جحيم أتليتكو ويعبر لنصف نهائي الأبطال 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استعدادا لـ غواصات فياريال.. ليفربول يُغرق بنفيكا المقاتل ويبحر لنصف نهائي أبطال أوروبا 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس الأهلي - تقرير مغربي: تحديد موعد سفر حركاس للحاق ببعثة الرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
منافس المصري – تقرير مغربي: 3 لاعبين يغيبون عن نهضة بركان ساعة | الكونفدرالية
منافس الأهلي - تقرير مغربي: الطاوسي يراهن على العرجون رغم إصابته ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من الاتحاد الكونغولي يكشف لـ في الجول موقف الحكم أوليفر سفاري من لقاء الأهلي والرجاء بعد "حبسه" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي 4 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي