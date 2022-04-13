مصدر من الاتحاد الكونغولي يكشف لـ في الجول موقف الحكم أوليفر سفاري من لقاء الأهلي والرجاء بعد "حبسه"

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 22:04

كتب : محمد عبد العظيم

طاهر محمد طاهر - الأهلي - الرجاء - كأس السوبر الإفريقي

نشرت بعض المواقع الكونغولية أنباء عن حبس الحكم أوليفر سفاري وبالتالي غيابه عن التواجد في لقاء الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فما هي الحقيقة؟ وهل سيغيب بالفعل عن المباراة؟

كشف مصدر من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم في تصريحاته لـFilGoal.com حقيقة ما حدث وقال: "الحكم أوليفر سفاري لم يحتجز من قبل الشرطة وخرج أمس".

وواصل "القضية كانت تتعلق بأن قاضي بالمحكمة قدم فيه شكوى بأن الحكم قام بالاصطدام بسيارته أثناء قيادته يوم 31 مارس الماضي".

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واستدرك "لكن تدخل رئيس الاتحاد ووزير الرياضة الكونغولي وتم حل الأمر بينهما".

وأتم المصدر حديثه "الحكم تدرب اليوم بشكل جيد ولا يوجد ما يهدد مستقبله وسيكون متواجد في مباراة الأهلي والرجاء حيث لم يخطرنا كاف بأي تعديل في حكام المباراة أو باستبعاد الحكم".

ومن المقرر أن يتواجد الحكم الكونغولي كحكم مساعد في مباراة الأهلي والرجاء.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الرجاء يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا.

وسيدير المباراة تحكيميا جان جاك ندالا.

الأهلي الرجاء
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