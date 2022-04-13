دوري أبطال إفريقيا - الموافقة على حضور 60 ألف مشجع لمباراتي وفاق سطيف وبلوزداد

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الموافقة على فتح الباب لحضور الجماهير لـ 60 ألف مشجع لفريقي وفاق سطيف وشباب بلوزداد في مباراتي الفريقين بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي وفاق سطيف مع الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب 5 جويليه 1962.

فيما يلتقي شباب بلوزداد يوم السبت المقبل مع الوداد المغربي على المركب الأولمبي.

وجاء بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم:

ينهي الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى علم الرأي العام الرياضي أن السلطات العمومية منحت موافقتها لحضور الجماهير في حدود 60 ألف مناصر خلال مبارتي الذهاب برسم الدور ربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا نسخة 2021/2022.

ويتعلق الأمر بمباراة نادي وفاق سطيف ضد الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعية 15 أبريل 2022 على الساعة 22:00 بملعب 5 جويلية 1962، ومباراة نادي شباب بلوزداد ضد الوداد البيضاوي يوم السبت 16 أبريل على الساعة 22.00 بنفس المركب الأولمبي.

هذا وسيتم إعلام الجمهور الرياضي بتفاصيل عملية بيع التذاكر خلال الساعات القادمة.

حظ موفق لممثلينا.

يذكر أن لقاءات الإياب ستقام في الأسبوع التالي مباشرة في تونس والمغرب على أراضي المنافسين.