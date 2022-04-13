صلاح ضمن 3 من الجيل الحالي في تشكيل كاراجير التاريخي لـ ليفربول

اختار جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق ثلاثة لاعبين من الجيل الحالي ضمن تشكيله الأفضل في تاريخ النادي، والتي ضمت محمد صلاح.

وتواجد من الجيل الحالي أيضا كل من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وقال كاراجير على اختيار صلاح: "محمد صلاح عليه أن يتواجد في التشكيل فهو أسطورة ليفربول".

وأضاف عبر قناة "CBS Sports": "ولا يوجد من هو أفضل منه في مركز الجناح الأيمن، وأضاف قوة حقيقية لفريق يورجن كلوب".

وجاء تشكيل كاراجير الأمثل للريدز:

حراسة المرمى: راي كيلمنس

الدفاع: ستيف نيكول – فيرجيل فان دايك – آلان هانسن – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: أشلي بارنز – جرايم سونيس – ستيفن جيرارد – محمد صلاح

الهجوم: أيان راش – كيني دالجيش

𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 current players make @Carra23's all-time Liverpool XI. 🔴 pic.twitter.com/jAp5wBxxs0 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 13, 2022

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

في 241 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 58 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

وشارك لاعب بازل السابق في 39 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 11 آخرين.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.