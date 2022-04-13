صلاح ضمن 3 من الجيل الحالي في تشكيل كاراجير التاريخي لـ ليفربول

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 21:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح

اختار جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق ثلاثة لاعبين من الجيل الحالي ضمن تشكيله الأفضل في تاريخ النادي، والتي ضمت محمد صلاح.

وتواجد من الجيل الحالي أيضا كل من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وقال كاراجير على اختيار صلاح: "محمد صلاح عليه أن يتواجد في التشكيل فهو أسطورة ليفربول".

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وأضاف عبر قناة "CBS Sports": "ولا يوجد من هو أفضل منه في مركز الجناح الأيمن، وأضاف قوة حقيقية لفريق يورجن كلوب".

وجاء تشكيل كاراجير الأمثل للريدز:

حراسة المرمى: راي كيلمنس

الدفاع: ستيف نيكول – فيرجيل فان دايك – آلان هانسن – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: أشلي بارنز – جرايم سونيس – ستيفن جيرارد – محمد صلاح

الهجوم: أيان راش – كيني دالجيش

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

في 241 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 58 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

وشارك لاعب بازل السابق في 39 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 11 آخرين.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

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