كاف يعدل موعد لقاء الإياب بين الأهلي والرجاء

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 19:06

كتب : محمد عبد العظيم

طاهر محمد طاهر - الأهلي - الرجاء - كأس السوبر الإفريقي

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديلا على مواعيد مباريات الإياب لدوري أبطال إفريقيا، بينها مباراة الأهلي والرجاء المغربي.

وأفاد مصدر من كاف لـFilGoal.com: "مباراة الرجاء والأهلي ستقام يوم الجمعة 22 ابريل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المغرب بدلا من التاسعة مساء (12 صباحا بتوقيت القاهره بدلا من 11).

في اليوم نفسه ستلعب مباراة وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي الساعة 11 بتوقيت القاهرة.

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أما يوم السبت 23 ابريل، فشهد تعديلا على موعد بداية مباراة الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري ليصبح الساعة 12 بتوقيت القاهره بدلا من 11.

فيما ستكون مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي الساعة السادسة مساء.

فيما يخص كأس الكونفدرالية تم تأخير موعد بداية مباراة نهضة بركان والمصري البورسعيدي يوم الاحد ليصبح الساعة 12 بتوقيت القاهره بدلا من 11 مساء كما كان مقرر لها.

يذكر أن الأهلي سيستضيف الرجاء يوم السبت المقبل بالقاهرة في لقاء الذهاب.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة 22 إبريل على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وكان الأهلي قد تأهل بعد حلوله في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما تأهل الرجاء بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.

الأهلي الرجاء
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