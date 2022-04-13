أليسون: نستهدف التتويج بكل ألقاب هذا الموسم

أوضح أليسون بيكر حارس ليفربول أن فريقه لن يتخلى عن المنافسة على ألقاب البطولات الثلاثة المتبقية له هذا الموسم.

وقال أليسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد فزنا بعدد من الألقاب في المواسم الأخيرة. ربما لم نتوج بأي لقب في الموسم الماضي، ولكننا حققنا ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية، ونسعى للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف الدولي البرازيلي "متعطشون لإضافة المزيد من الألقاب، وسيظل هدفنا هو الوقوف على منصات التتويج".

وعن إمكانية خوض 13 مباراة أخرى في الموسم الحالي وكيفية تعامل اللاعبين مع الإرهاق البدني والذهني، أوضح أليسون "هدفنا هو لعب أكبر عدد ممكن من المباريات وبلوغ النهائي في جميع البطولات".

واستدرك "المهمة ليست سهلة بالطبع، وفي بعض الأحيان نشعر بالتعب، ولكن علينا أن نمتلك القدر الكافي من الحيوية لمواجهة التحديات المختلفة".

ليفربول يصارع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، في ظل تأخره بنقطة قبل 7 جولات من نهاية الموسم، كما يلاقي الفريق نفسه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما اقترب من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يستقبل بنفيكا في إياب ربع النهائي الأربعاء بعدما فاز عليه في البرتغال بنتيجة 3-1.

وأكمل "لا نحتاج كلاعبين للتحدث عن إمكانية التتويج بالبطولات، لأننا نلعب في فريق كبير، وأي فريق كبير يكون لديه طموح الفوز بالألقاب".

وأتم "نستهدف التتويج بألقاب كل البطولات التي ننافس فيها، وهذا ما سنقاتل من أجله".

وتوج أليسون بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.