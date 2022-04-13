كلوب يجيب - هل الفريق الحالي لـ ليفربول هو الأقوى منذ توليه المسؤولية

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن الفريق الحالي للريدز هو الأقوى منذ توليه مسؤولية تدريب النادي الإنجليزي في 2016.

كلوب تولى تدريب ليفربول في أواخر 2016 وحقق 5 بطولات خلال 5 سنوات ونصف.

وقال كلوب عما إذا كان الفريق الحالي هو أفضل فريق دربه منذ توليه قيادة ليفربول: "نعم.. بكل تأكيد".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد دربت لاعبين كثيرين رائعين منذ قدومي إلى هنا، وأحببتهم بشدة".

وأكمل "الآن بتنا نمتلك قائمة أكبر وبجودة أعلى، بالإضافة إلى المزيد من الخبرة، وأعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي نتمتع فيها بميزة كهذه".

وتابع "هناك لاعبون كانوا ضمن قائمة الفريق في يومي الأول ولا يزالون في قائمة اليوم، وهذا يعني أننا أصبحنا نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل".

وأتم المدرب الألماني "نعم، إنه الفريق الأقوى بين كل الذين دربتهم".

وتوج يورجن بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.

وينافس هذا الموسم بقوة على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.