لاعب الرجاء: نسعى للعودة من مصر بنتيجة إيجابية أمام الأهلي

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 17:08

كتب : محمود حمدي

حسين الشحات - الأهلي والرجاء - السوبر الإفريقي

شدد محمد زريدة لاعب وسط الرجاء المغربي على أن فريقه يسعى للعودة بنتيجة إيجابية من مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الرجاء يوم السبت، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد الأهلي we السلام.

وقال زريدة في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "المباراة ستكون صعبة للغاية أمام فريق كبير، ندرك ما ينتظرنا".

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وأضاف "اللاعبون يعلمون صعوبة المهمة ولكن نؤمن بحظوظنا".

وأكمل "نسعى للعودة من مصر بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب".

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة 22 إبريل على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وكان الأهلي قد تأهل بعد حلوله في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما تأهل الرجاء بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.

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