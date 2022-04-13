محمد صلاح: هؤلاء هم أفضل 4 حراس واجهتهم في مسيرتي

اختار محمد صلاح نجم ليفربول 4 حراس مرمى اعتبرهم أفضل حراس واجههم في مسيرته.

ورد صلاح على سؤاله حول أفضل حارس مرمى واجهه في مسيرته قائلا: "لا يمكنني اختيار واحد فقط، لذا سأعطيك . أسماء".

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس "إيكر كاسياس وجيانلويجي بوفون وأليسون بيكر ومانويل نوير هم ألأفضل".

وتابع "من الصعب اختيار أي منهم، وأنا متأكد من أن هناك الكثير ولكني لا أتذكر في هذه الدقيقة".

وقال صلاح عن كاسياس "لعبت ضده عندما كان في بورتو وليس في ريال مدريد. تراه يتحدث للمدافعين وباقي اللاعبين باستمرار، اخترته من أجل مسيرته".

كما تحدث عن بوفون قائلا "عندما لعبت ضد بوفون في إيطاليا كان أمرا لا يصدق. الشعور في مواجهة بوفون مذهل".

وأتم "مسيرة بوفون التي فاز فيها بكل شيء في كرة القدم لا تصدق".

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

في 241 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 58 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

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وشارك لاعب بازل السابق في 39 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 11 آخرين.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.