دي بروين: مستوى ليفربول سيدفعنا للقتال على اللقب حتى النهاية

يؤمن كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن السباق على لقب الدوري الإنجليزي سيظل مشتعلا حتى النهاية، مشددا على أن جودة ليفربول ستدفع فريقه للقتال حتى الرمق الأخير.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة مقابل 73 نقطة لـ ليفربول قبل 7 مباريات على نهاية الدوري.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أنه بغض النظر عن نتيجة التعادل في مباراة الأحد، فإن السباق على اللقب سيستمر حتى النهاية".

وأضاف "نحن ندرك أن جودة ليفربول ومستواهم سيدفعوننا للقتال حتى النهاية".

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وتابع "استمتعت بهذه المباراة، لقد استمتعت بالجو. لكني أعتقد أننا كفريق لعبنا بشكل جيد للغاية وهذا كل ما يهم".

سيلعب ليفربول ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وسيتي ضد أتليتكو مدريد في البطولة نفسها، يوم الأربعاء، قبل مواجهة متجددة بينهما يوم السبت.

سيحتضن ملعب ويمبلي مباراة ليفربول وسيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.