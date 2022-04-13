صلاح يتصدر قائمة أفضل 10 أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

اختار آلان شيرار وميكا ريتشاردز أفضل 10 أفارقة لعبوا في تاريخ الدوري الإنجليزي، أحدهما اختار محمد صلاح أولا والآخر اختاره في المركز الثاني.

صلاح نجم ليفربول هو أكثر لاعب إفريقي سجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما كسر الرقم القياسي للإيفواري ديديه دروجبا هداف تشيلسي السابق.

ريتشاردز مدافع سيتي السابق اختار صلاح على رأس القائمة واختار دروجبا ثانيا، وأتبعه بمواطنه يايا توريه، ثم السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

أخبار متعلقة
ضياء السيد: 6 أشهر مع كيروش بـ10 سنوات.. وحقيقة اختيار صلاح له ولتشكيل المنتخب محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني غياب نادر لـ صلاح وتوهج دي بروين ورقم قياسي لـ آرنولد في أرقام سيتي وليفربول تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

باقي اختياريات ريتشاردز كانت، الغاني مايكل إيسيان في المركز السادس، ثم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج والنيجيري جاي جاي أوكوشا والتوجولي إيمانويل أديبايور وأخيرا النيجيري نوانكو كانو.

اختيارات آلان شيرار لم تختلف عن اختيارات ريتشاردز، لكن الاختلاف كان في ترتيب اللاعبين.

هداف نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن السابق اختار دروجبا على رأس القائمة، فيما جاء صلاح في المركز الثاني أتبعه ساديو ماني ويايا توريه ورياض محرز.

باقي اختياريات شيرار كانت، الغاني مايكل إيسيان في المركز السادس، ثم كانو وأديبايور وأوباميانج وأخيرا أوكوشا.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

في 241 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 58 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

وشارك لاعب بازل السابق في 39 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 11 آخرين.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

محمد صلاح ديديه دروجبا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
دي بروين: مستوى ليفربول سيدفعنا للقتال على اللقب حتى النهاية بعد اقترابه من تدريب مانشستر يونايتد.. جوارديولا يتحدث عن تين هاج إصابة كونتي بفيروس كورونا.. وتفاؤل بوجوده في مباراة برايتون محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني ذا أثليتك: اتفاق مبدئي بين مانشستر يونايتد وتين هاج.. وموعد الإعلان الرسمي فيرناندينيو عن قرار رحيله: كنت عفويا في الإجابة.. وتركيزي منصب على الفوز بكل الألقاب مدافع ليفربول: نقاتل على كل الجبهات.. والفوز وحده يقودنا للألقاب عودة نجم دفاع مانشستر سيتي
أخر الأخبار
دي بروين: مستوى ليفربول سيدفعنا للقتال على اللقب حتى النهاية 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح يتصدر قائمة أفضل 10 أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد المنصف.. حازم إمام في القائمة 55 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
مدرب الرجاء: سنقاتل على حظوظنا أمام الأهلي.. ونمر بفترة رائعة 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد اقترابه من تدريب مانشستر يونايتد.. جوارديولا يتحدث عن تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الرجاء يستعيد خمسة لاعبين قبل مواجهة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة تشيلسي وريال مدريد جيدا؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد قبول استئناف أتليتكو.. واندا ميتروبوليتانو بالسعة الكاملة أمام مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي 4 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي