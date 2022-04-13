صلاح يتصدر قائمة أفضل 10 أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

اختار آلان شيرار وميكا ريتشاردز أفضل 10 أفارقة لعبوا في تاريخ الدوري الإنجليزي، أحدهما اختار محمد صلاح أولا والآخر اختاره في المركز الثاني.

صلاح نجم ليفربول هو أكثر لاعب إفريقي سجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما كسر الرقم القياسي للإيفواري ديديه دروجبا هداف تشيلسي السابق.

ريتشاردز مدافع سيتي السابق اختار صلاح على رأس القائمة واختار دروجبا ثانيا، وأتبعه بمواطنه يايا توريه، ثم السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

باقي اختياريات ريتشاردز كانت، الغاني مايكل إيسيان في المركز السادس، ثم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج والنيجيري جاي جاي أوكوشا والتوجولي إيمانويل أديبايور وأخيرا النيجيري نوانكو كانو.

اختيارات آلان شيرار لم تختلف عن اختيارات ريتشاردز، لكن الاختلاف كان في ترتيب اللاعبين.

هداف نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن السابق اختار دروجبا على رأس القائمة، فيما جاء صلاح في المركز الثاني أتبعه ساديو ماني ويايا توريه ورياض محرز.

باقي اختياريات شيرار كانت، الغاني مايكل إيسيان في المركز السادس، ثم كانو وأديبايور وأوباميانج وأخيرا أوكوشا.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

في 241 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 58 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

وشارك لاعب بازل السابق في 39 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 11 آخرين.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.