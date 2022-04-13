مدرب الرجاء: سنقاتل على حظوظنا أمام الأهلي.. ونمر بفترة رائعة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 15:28

كتب : محمود حمدي

رشيد الطاوسي - وفاق سطيف

أعرب رشيد الطاووسي، المدير الفني لنادي الرجاء المغربي عن ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي يوم السبت، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الطاووسي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لدينا مجموعة جيدة ومتجانسة وقوية، إضافة إلى التجربة الإفريقية التي أتوفر عليها، كما أننا نمر بفترة رائعة في الوقت الحالي".

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وأضاف مدرب الرجاء "سنقاتل على حظوظنا وسنبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول لهدفنا واسعاد جمهور الرجاء الرائع الذي نعشقه".

ويملك رشيد الطاووسي خبرة كبيرة بالكرة الإفريقية والمغربية، حيث سبق وأن تولى تدريب أندية الوداد ونهضة بركان والجيش الملكي والمغرب الفاسي إضافة إلى الثنائي الجزائري شباب بلوزداد ووفاق سطيف.

وتأهل الرجاء إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا متصدرًا لترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، فيما حصل النادي الأهلي على المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

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