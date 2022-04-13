بعد اقترابه من تدريب مانشستر يونايتد.. جوارديولا يتحدث عن تين هاج

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

جوارديولا وإريك تين هاج

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن التقارير التي أشارت إلى اقتراب إريك تين هاج مدرب أياكس الحالي من الانتقال لتدريب مانشستر يونايتد.

وكانت العديد من التشارير قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد قد أتم اتفاقه بالفعل مع تين هاج لتدريب الفريق في الموسم المقبل خلفا لرالف رانجنيك الذي سيتحول ليكون المدير الرياضي للفريق.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر وسائل الإعلام: "لقد تحدثنا من قبل بشكل طبيعي، هو إنسان رائع وفوجئت بمدى تواضعه".

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وتابع "بالنسبة لصفاته فقط أنظر على أياكس في السنوات الماضية مشاهدتهم تسعدك في مباريات كثيرة وليس فقط في الموسم الذي وصلوا خلاله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "فقط أنظر إلى الفرق التي دربها لمعرفة ذلك المدرب وراقب فريقه لمدة طويلة، هذا المدرب يجعل اللاعبين يلعبون كرة قدم جميلة".

وكان تين هاج هو مدرب الفريق الثاني لبايرن ميونيخ خلال الفترة التي تولى خلالها جوارديولا تدريب الفريق الأول للنادي.

بيب جوارديولا إريك تين هاج مانشستر يونايتد
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