تقرير: الرجاء يستعيد خمسة لاعبين قبل مواجهة الأهلي

استعاد الرجاء المغربي خمسة لاعبين قبل مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الرجاء المغربي إلى القاهرة اليوم للاستعداد للمباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.

وبحسب موقع "Le360" المغربي فإن رشيد الطاوسي مدرب الرجاء كشف عن استعادة محسن متولي وبدر بولهرود وعمر العرجون وإلياس الحداد وأسامة سكحان قبل مواجهة الأهلي.

وسيغيب جمال حركاس، بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره، ومحمد الناهيري بسبب الايقاف وزكرياء الوردي بسبب الاصابة.

ويخوض الرجاء مرانه الأول اليوم بعد الوصول للقاهرة على ان يخوض ثلاث حصص تدريبية قبل المواجهة.

ووفقا لموقع البطولة المغربي فإن بعثة الفريق الأخضر قد شملت 48 فردا إلى جانب طاقم عمل القناة الثانية المغربية الذي يستعد لتصوير فيلما وثائقيا عن الرجاء والذي قد بدأ تصويره بالفعل في المغرب.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 23 إبريل على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وكان الأهلي قد تأهل بعد حلوله في المركز الثاني من المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما تأهل الرجاء بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.