إصابة كونتي بفيروس كورونا.. وتفاؤل بوجوده في مباراة برايتون

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 14:19

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أعلن نادي توتنام إصابة مدربه أنطونيو كونتي بفيروس كورونا.

على الرغم من ظهور مسحة كونتي إيجابية إلى أن توتنام متفائل بأن المدرب الإيطالي سيقود مباراة برايتون بشكل طبيعي بعد اختفاء الأعراض.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت إلغاء المسحات الدورية للاعبين والمدربين إلا من يظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

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وكما قررت الحكومة الإنجليزية إلغاء الحجر الصحي لأي شخص يصاب بفيروس كورونا مباشرة عقب زوال الأعراض.

ويخضع كونتي حاليا إلى فترة من العزل الصحي بسبب استمرار ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليه.

ويلتقي توتنام مع برايتون يوم السبت المقبل على ملعبه في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنام المركز الرابع في جدور ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس.

أنطونيو كونتي توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز.
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