استعدادا لمواجهة الأهلي.. بعثة الرجاء تصل القاهرة بـ 48 فردا لتصوير فيلم وثائقي

وصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الرجاء يوم السبت المقبل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي WE السلام.

وفقا لموقع البطولة المغربي فإن بعثة الفريق الأخضر قد شملت 48 فردا إلى جانب طاقم عمل القناة الثانية المغربية الذي يستعد لتصوير فيلما وثائقيا عن الرجاء والذي قد بدأ تصويره بالفعل في المغرب.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 23 إبريل على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وكان الأهلي قد تأهل بعد حلوله في المركز الثاني من المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما تأهل الرجاء بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.