باريخو: مدرب بايرن الذي لا أعرفه قلل من احترام فياريال

رد داني باريخو لاعب فياريال بقوة على يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ والذي كان قد تحدث عقب إجراء القرعة عن رغبته في حسم تأهل فريقه في مباراة الذهاب.

وحقق فياريال مفاجئة بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ بعد نهاية المباراتين بنتيجة 2-1 للفريق الإسباني.

وقال باريخو في تصريحات لشبكة موفيستار عقب المباراة: "عقب إجراء القرعة خرج مدرب بايرن ميونيخ الذي وتحدث بعد احترام عن فياريال بقوله أنه يريد حسم تأهل فريقه من مباراة الذهاب".

وتابع "كان في ذلك عدم احترام وفي النهاية عندما تبصق فإنها في بعض الأحيان تميل إلى السقوط عليك".

وينتظر فياريال المتأهل من مباراة ليفربول وبنفيكا ليواجهه في مباراة نصف النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب دا لوز.