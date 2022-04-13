استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات فتح الله.. أبو تريكة وشيكابالا

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك محمود فتح الله نجم الزمالك وغزل المحلة ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – حسن شحاتة

3 - حازم إمام

4 - محمد أبو تريكة

5 - شيكابالا

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا





























































































































































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