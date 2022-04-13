أوليفر كان: ليفاندوفسكي مستمر في بايرن لموسم على الأقل بالتأكيد

نفى أوليفر كان المدير الرياضي لبايرن ميونيخ التقارير التي أشارت إلى اقتراب ليفاندوفسكي من برشلونة في الموسم القبل.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وكانت بعض التقارير الإسبانية قد شددت على أن برشلونة قد أتم اتفاقه بالفعل مع ليفاندوفسكي ليضمه في الموسم المقبل.

وقال كان في تصريحات عبر شبكة أمازون برايم: "لسنا مجانين، نحن نتحدث عن تغيير لاعب يسجل ما بين 30 أو 40 هدفا كل موسم، بكل تأكيد سيكون ليفاندوفسكي معنا لموسم آخر على الأقل".

وكان فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس قد شدد على أن إدارة برشلونة قد تواصلت مع وكيل ليفاندوفسكي الذي طلب عقد يمتد لمدة 3 مواسم كشرط رئيسي ولكن لم يحدث أي اتفاق حتى الآن بين النادي الإسباني واللاعب.

وفقا لرومانو فإن بايرن ميونيخ لم يتلقى أي اتصال من ليفاندوفسكي خلال الفترة الماضية من أجل الحديث عن عروض من برشلونة وما زال النادي الألماني يريد استمراره.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل وتحاول حاليا إدارة النادي الألماني التفاوض حول توقيع عقد جديد.

ليفاندوفسكي شارك مع بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 45 هدفا وصناعة 4 أهداف.