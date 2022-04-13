تامر النحاس يكشف تفاصيل عقد إيهاب جلال مع منتخب مصر.. ويؤكد: الشرط الجزائي لا يعني التمسك بك

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 02:32

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - المدير الفني لفريق بيراميدز

كشف تامر النحاس وكيل إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تفاصيل التعاقد لمدرب الفراعنة.

وتحدث تامر النحاس لقناة "صدى البلد" قائلا: "التفاوض تم مع اتحاد الكرة بمنتهى البساطة والعقد سيكون لعامين، ولا يوجد أي شرط جزائي في العقد، فحينما تتولى تدريب منتخب مصر فلا تفكر في الشرط الجزائي الأمر مختلف هنا عن التفاوض مع الأندية".

وأكمل "الشرط الجزائي لا يجعل الأشخاص تتمسك بك من عدمه، فالكل يتمنى تدريب منتخب مصر وهناك من يسعى وليس من بينهم إيهاب جلال بل الأمر شرف كبير له".

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يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com في وقت سابق عن تفاصيل تعاقد إيهاب جلال مع منتخب مصر. (طالع من هنا)

وأكمل تامر النحاس حديثه "بشكل شخصي وكمشجع كنت أتمنى أن يستمر كيروش ووصلنا معه لنهائي كأس الأمم الإفريقية وواجهنا منتخب العالم في تصفيات كأس العالم وخسرنا بركلات الترجيح بغض النظر عن الأداء".

واستدرك "لكنني سعيد بحصول إيهاب جلال على فرصة تدريب منتخب مصر مع لاعبين معظمهم تدربوا معه من قبل ربما عدا بعض المحترفين ومتفائل مع الهدوء حيال إيهاب جلال فكل شيء سيكون جيدا".

وأكمل "متفائل لأن من يفهم في كرة القدم سيكون سعيدا بتولي إيهاب جلال مسوؤلية المنتخب".

وأردف "سيكمل إيهاب جلال مباراتيه مع بيراميدز ضد مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية".

وعن فشل التعاقد مع منتخب مصر في المرة الأولى قبل عامين قال: "المرة الأولى كان لها ظروف خاصة وكان التعاقد قريب جدا ولكنه ما حدث".

وأكمل "رأيي الشخصي كنت أتمنى أن يستمر إيهاب جلال مع بيراميدز فلا أحب أن يترك شخص ما ناديه في منتصف الموسم ولو تعلق الأمر بناد آخر لكان الأمر مغلق نهائيا لكننا هنا نتحدث عن منتخب مصر فلا نستطيع الرفض وأكرر هذا رأيي الشخصي".

وأتم تامر النحاس حديثه "متفائل بقدرة إيهاب جلال على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر".

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