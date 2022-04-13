إيهاب جلال: أشعر بالفخر لتدريب منتخب مصر.. وقرار قبل نهاية مهمتي مع بيراميدز

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 00:51

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

"أشعر بالفخر الشديد عقب اختياري لتدريب منتخب مصر" هكذا تحدث إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز في أول تعليق له على قرار تدريبه الفراعنة.

وتحدث إيهاب جلال قائلا: "أشعر بالفخر الشديد لتدريب منتخب مصر".

وواصل "المرحلة المقبلة ستكون صعبة ولكنني أثق في لاعبي المنتخب وفي رغبة اتحاد الكرة الصادقة في النهوض بالفريق وتحقيق طموحات الشعب المصري".

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وأكمل "أشكر كل أفراد مجلس إدارة اتحاد الكرة على اختيارهم".

كما توجه إيهاب جلال بالشكر لنادي بيراميدز على دعمهم له لتولي قيادة منتخب مصر رغم ضيق الوقت وارتباطات الفريق المحلية والقارية.

وأشار إلى أنه "مازال هناك مهمة لي مع بيراميدز لا بد من إكمالها بأفضل صورة ممكنة وعلى الرغم من احترامي لكل وسائل الإعلام ودورها لكنني لن أتحدث في أي شيء يخص المنتخب إلا عقب نهاية مهمتي مع بيراميدز بعد مباراتي الذهاب والإياب في ربع نهائي الكونفدرالية ضد مازيمبي".

وكشف مصدر من إيهاب جلال لـFilGoal.com عن أن العقد سيكون لمدة عامين مع عدم تواجد أي شرط جزائي فيه. (طالع التفاصيل)

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء تعاقده مع إيهاب جلال ليقود منتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش.

وسيقود جلال (54 عاما) منتخب الفراعنة لأول مرة وستكون مهتمه الأولى هي التأهل لكأس إفريقيا 2023 التي تجري منتصف العام المقبل في كوت ديفوار.

وبذلك يرحل عن فريق بيراميدز الذي قاده منذ سبتمبر الماضي.

وسيجلس جلال، مدافع الإسماعيلي والمصري السابق، في مقعد الرجل الأول لمنتخب مصر، والذي كان قريبا منه قبل 3 سنوات.

في 2019 وبعد الاستغناء عن خدمات المكسيكي خافيير أجيري، كان جلال قاب قوسين أو أدنى من قيادة الفراعنة.

قبل أن يستقر اتحاد الكرة على تعيين حسام البدري الذي رحل عن الفريق في سبتمبر الماضي.

وسيصبح جلال المدرب الوطني رقم 17 في تاريخ منتخب مصر، سبقه عديدون في المهمة أبرزهم محمود الجوهري وحسن شحاتة ومحسن صالح وعبد صالح الوحش وفؤاد صدقي.

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