مؤتمر فيريرا: نعاني من ضغط المباريات.. وأزمة الأهداف لا علاقة لها باستاد القاهرة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 00:50

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الوداد

اشتكى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من ضغط المباريات لفريقه في الدوري المصري.

وتعادل الزمالك مع فاركو سلبيا في الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نضغط بشكل جيد في الملعب، ولكننا نعاني لإحراز الأهداف من الهجمات المرتدة".

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وأضاف "الفريق خاض 3 مباريات على استاد القاهرة لم يحرز خلالها أي أهداف، لن نغير الملعب من المفترض أن نسجل نحن الأهداف".

وواصل "3 مباريات في الأسبوع أمرا ليس بالسهل وتحدثت في هذا الأمر من قبل، نلعب ضد فرق تعتمد على غلق المساحات وهذا يتطلب منا جهد أكبر بكتير ورغم ذلك خلقنا فرص للتهديف".

وأشار "ليس لدي شيء أقوله عن اللاعبين فهم فعلوا ما عليهم ولكن ضغط المباريات صعب ولا أعلم المعايير التي على أساسها يتم وضع توقيت المباريات".

وأكد "نحاول التأقلم على الوضع وخلال هذه الفترة جزء من اللاعبين سيخضع للاستشفاء ومن المفترض أن نحسن الأداء في التدريبات ولكن ضغط المباريات يجعلنا لا نستطيع فعل ذلك".

وتابع "طارق حامد أدى مباراة ممتازة ولم أرى منه عصبية خلال المباراة".

وأردف "شيكابالا دخل المباراة في توقيت مناسب وقدم أداء جيد، والجزيري يعاني من إصابة في القدم لكنه شارك وقدم تضحية كبيرة خلال المواجهة".

وأتم تصريحاته "سيد عبد الله شارك أمام ساجرادا والزمالك لديه مجموعة ناشئين مميزة لكنهم في حاجة إلى مزيد من التدريبات والمشاركة على فترات".

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