الزمالك يتعادل مع فاركو ويتصدر الدوري لأول مرة

تعادل الزمالك مع ضيفه فاركو سلبيا بدون أهداف اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

وبفضل تلك النتيجة تصدر الزمالك جدول الدوري لأول مرة خلال الموسم الجاري ولكن بشكل مؤقت بعدما وصل رصيده إلى 32 نقطة.

ويبتعد الزمالك عن ملاحقه الأهلي بفارق نقطة وللمارد الأحمر مباراتين أقل.

فيما يأتي بيراميدز ثالثا بـ29 نقطة ولديه مباراة أقل من الزمالك إن فاز فيها فسوف يخطف الصدارة منه.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وغابت الفرص الخطيرة عن كلا الفريقين.

وأرسل أحمد البحراوي عرضية من الناحية اليمنى لم تجد من يقابلها وشتتها دفاع الزمالك.

كما أرسل زيزو عرضية لم تجد من يتابعها من لاعبي الزمالك.

وكاد شكري نجيب يسجل هدفا بعدما تسلم الكرة خلف مدافعي الزمالك إثر تمريرة طولية من أحمد مودي لكن تسديدته ذهبت بعيدة عن المرمى.

وتوقفت المباراة لإصابة محمد صبحي حارس مرمى فاركو.

وفي الدقيقة 17 أطلق سيد عبد الله "نيمار" كرة قوية ارتطمت بمدافعي فاركو ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الزمالك بقليل.

وكاد محمود علاء يسجل هدفا برأسية من ركلة ركنية لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 23 سدد أحمد شريف كرة زاحفة تصدى لها أبو جبل بثبات.

وبين شوطي المباراة شارك إمام عاشور وأحمد فتوح بدلا من إسلام جابر ومحمد عبد الشافي.

وحاول أحمد شريف تسديد كرة ساقطة أعلى أبو جبل لكن الكرة ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 59 شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من سيد عبد الله.

وتبعه مشاركة سيف الدين الجزيري بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما".

وأرسل زيزة عرضية من الناحية اليمنى ولكن الحكم احتسب خطأ على عمر السعيد لدفعه لعبد الله بكري.

وفي الدقيقة 85 شارك حازم إمام بدلا من حمزة المثلوثي.

ومرر لاعبو الزمالك الكرة كثيرا في وسط الملعب بحثا عن ثغرات في دفاع فاركو ولكنه لم يستطع اختراق التكتل الدفاعي.

وحدثت مشادة بين اللاعبين واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.