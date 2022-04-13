مؤتمر ألميدا: النقطة أمام الزمالك جيدة.. سعيد بمواجهة فيريرا ومعجب بـ طارق حامد

عبر نونو ألميدا المدير الفني لفاركو عن سعادته بالتعادل مع الزمالك وحصد نقطة أمام الفريق الأبيض.

وتعادل الزمالك مع فاركو سلبيا في الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال ألميدا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: من دواعي سروري مقابلة الزمالك واللعب على استاد القاهرة أمام منافس صعب وشرس".

وواصل "المباراة كانت صعبة ضد الزمالك واللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني وكانوا في حالة تركيز كبيرة وأغلقوا المساحات وسعيد بالحصول على نقطة التعادل".

وأكمل "المباراة لم تكن سهلة ضد الزمالك الشرس على أرضه، والميزة لنا أن اللاعبين كانوا يتحركون بالكرة ودونها".

واستمر "أشكر اللاعبين على مجهودهم ونحن نلعب المباراة ولدينا عدة غيابات بسبب الإصابات".

وعن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قال: "أكون سعيد للغاية عند مقابلة فيريرا وبالطبع نتشارك معا لحظات سعيدة، فنحن كنا معا سابقا في دوري أبطال أوروبا وأيضا في الزمالك وحققنا الكثير من البطولات".

وأشار "أحب طارق حامد ومعجب بطريقة لعبه، فهو بارع في التحولات الهجومية والدفاعية".

وشرح "ولكن غلق المساحات كان مفتاح اللعب الخاص بنا أمام الزمالك خلال المباراة".

وأتم تصريحاته "سعيد بمواجهة الزمالك أحد أكبر فرق إفريقيا وهدفنا كان حصد النقاط الثلاثة، أعلم أننا نحتاج بعض الوقت للتحسن ولكن الحصول على نقطة أمر جيد".