بيان من بيراميدز بعد تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر

أصدر نادي بيراميدز بيانا أعرب فيه عن سعادته بتولي مدربه إيهاب جلال تدريب منتخب مصر مؤكدا أنه اختيار مميز.

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:

يتوجه مجلس إدارة نادي بيراميدز، والرئيس التنفيذي المهندس ممدوح عيد، وكل أسرة العاملين بالنادي، بخالص التهنئة للكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول بالنادي، بعد اختياره من اتحاد الكرة المصري، ليتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويعبر نادي بيراميدز عن تقديره الكامل للمدير الفني موضحا أنه اختيار صادف أهله، وبالفعل إيهاب جلال يستحق ذلك المنصب لما يمتلكه من فكر وعوامل شخصية، ومتوقعا له النجاح الكامل مع المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد النادي أنه على الرغم من صعوبة ظروف المنافسة الحالية للفريق على كل البطولات، وارتباط بيراميدز بمواجهات قوية على المستوى المحلي والقاري، والبداية بمواجهتي مازيمبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها 17 و24 أبريل الجاري، وكذا مواجهات الدوري والكأس، خاصة وأن النادي ينافس على جميع الألقاب، مما شكل صعوبة في التخلي عن خدمات المدير الفني في ذلك التوقيت.

وعلى الرغم من كل تلك الارتباطات القوية وهذا التوقيت الحرج، إلا أن بيراميدز وإدارته لا يمكنهم مطلقا التأخر عن تلبية نداء مصر وتغليب المصلحة الوطنية، ووافق النادي فورا على انتقال المدير الفني لقيادة المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة دون أي شروط، ومتمنيا له التوفيق وجهازه المعاون في تحقيق أحلام المصريين.

وكشف مصدر من إيهاب جلال لـFilGoal.com عن أن العقد سيكون لمدة عامين مع عدم تواجد أي شرط جزائي فيه. (طالع التفاصيل)

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء تعاقده مع إيهاب جلال ليقود منتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش.

وسيقود جلال (54 عاما) منتخب الفراعنة لأول مرة وستكون مهتمه الأولى هي التأهل لكأس إفريقيا 2023 التي تجري منتصف العام المقبل في كوت ديفوار.

وبذلك يرحل عن فريق بيراميدز الذي قاده منذ سبتمبر الماضي.

وسيجلس جلال، مدافع الإسماعيلي والمصري السابق، في مقعد الرجل الأول لمنتخب مصر، والذي كان قريبا منه قبل 3 سنوات.

في 2019 وبعد الاستغناء عن خدمات المكسيكي خافيير أجيري، كان جلال قاب قوسين أو أدنى من قيادة الفراعنة.

قبل أن يستقر اتحاد الكرة على تعيين حسام البدري الذي رحل عن الفريق في سبتمبر الماضي.

وسيصبح جلال المدرب الوطني رقم 17 في تاريخ منتخب مصر، سبقه عديدون في المهمة أبرزهم محمود الجوهري وحسن شحاتة ومحسن صالح وعبد صالح الوحش وفؤاد صدقي.