فيرناندينيو عن قرار رحيله: كنت عفويا في الإجابة.. وتركيزي منصب على الفوز بكل الألقاب

علق فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي على قرار رحيله من النادي بعد 9 سنوات قضاها بين جدرانه.

أعلن فيرناندينيو رحيله عن مانشستر سيتي في نهاية الموسم، فيما نفى مدربه بيب جوارديولا علمه بالأمر، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق ضد أتليتكو مدريد.

بعدها قال فيرناندينيو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كنت صادقا وعفويا بنسبة 100٪ في الإجابة على هذا السؤال في المؤتمر الصحفي اليوم".

وأضاف "أي شخص يعرفني يعرف أيضا مدى حبي لنادي مانشستر سيتي وواجباتي كقائد للفريق".

وواصل "تركيزي 100٪ على الفوز بجميع الألقاب التي نلعب من أجلها وسأتحدث عن مستقبلي في نهاية الموسم فقط".

البالغ من العمر 36 عاما شارك في 23 مباراة مع سيتي هذا الموسم، سجل هدفا وصنع 2.

وقال البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أتليتكو مدريد: "لا أعتقد أنني سأمدد عقدي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم".

وأضاف يوم الثلاثاء "أريد أن استمر في لعب كرة القدم. سأعود إلى البرازيل، لقد توصلت للقرار بعد التشاور مع عائلتي".

I was 100% honest and spontaneous in answering that question at today's press conference. But anyone who knows me also knows that my greatest honesty is with Man City and my duties as team captain. — Fernandinho (@fernandinho) April 12, 2022

بعد دقائق دخل جوارديولا المؤتمر الصحفي، ورد على سؤاله حول قرار فيرناندينيو قائلا "أوه، لم أكن أعلم أنه قرر الرحيل! لقد وصلني الخبر منكم الآن".

وأكمل "لم أسمعه في المؤتمر الصحفي قبل دخولي، سنرى ما سيحدث. لا أعرف ماذا سيحدث مستقبلا. إنه لاعب مهم للغاية. سأسأله عن ذلك".

وتابع "في نهاية الموسم سنتحدث. ربما يكون قرار المغادرة بسبب عائلته، سأحب ذلك. لكننا سنتحدث بالتأكيد".

وواصل جوارديولا حديثه عن فرناندينيو قائلا "أريده أن يكون سعيدا. سنلعب من أجله في مباراة أتليتكو مدريد، نريد أن نمنحه أفضل لحظة وداع بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأردف "إذا كان قد قرر الرحيل من أجل اللعب فهذا مفهوم، إذا أراد أحد اللاعبين المغادرة، فأنا أتفهم ذلك تماما، انظروا إلى فيران توريس. لا أريد أحدا لا يشعر بالرضا في صفوف الفريق".

وأتم "بالنظر لعمر فيرناندينيو، وارتباطه بعائلته في البرازيل، فالقرار مفهوم، والنادي سيساعده".

الدولي البرازيلي لعب 9 مواسم في صفوف سيتي وحقق العديد من البطولات.

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