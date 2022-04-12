مدافع ليفربول: نقاتل على كل الجبهات.. والفوز وحده يقودنا للألقاب

شدد ندي روبرتسون مدافع ليفربول على أن فريقه لن يتخلى عن أي بطولة ينافس على لقبها في الوقت المتبقي من الموسم.

ليفربول يصارع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، في ظل تأخره بنقطة قبل 7 جولات من نهاية الموسم، كما يلاقي الفريق نفسه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما اقترب من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن نركز على مباراة بنفيكا الآن. لدينا زمام المبادرة لكننا بحاجة إلى تجاوزها".

ليفربول يستقبل بنفيكا في إياب ربع النهائي بعدما فاز عليه في البرتغال بنتيجة 3-1.

وأضاف "نحن بحاجة إلى تكرار الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي. إذا فعلنا ذلك فإننا نركز على المرحلة التالية.

وأكمل "ما زلنا نقاتل على كل الجبهات، لا يزال لدينا الكثير من المباريات التي سنلعبها، وإذا فزنا نأمل أن ينتهي الموسم بحصد بعض الألقاب".

ويحتاج ليفربول الآن إلى تعثر سيتي في الدوري قبل انتهاء الموسم الشهر المقبل، لكن الاسكتلندي قال "يمكننا التركيز فقط على أنفسنا".

وواصل "جميع المباريات صعبة في الدوري الإنجليزي، خاصة عندما تصل إلى النهاية. لدينا بعض المباريات الصعبة حقا ونحتاج إلى الفوز بها".

وتابع "يجب أن نكون في أفضل حالاتنا وأفضل مما كنا عليه ضد سيتي، فلنرى كيف ستنتهي الأمور ونأمل أن نتوج بلقب".

وأتم "نحتاج إلى الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، سننتظر لنرى ما تسفر عنه النتائج، نحن بحاجة لمواصلة التعامل مع كل مباراة على حدة".

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