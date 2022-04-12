خبر في الجول - الأهلي يتجه إلى المغرب قبل 5 أيام من لقاء الرجاء

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 15:27

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

بعد مباراة الذهاب يوم السبت لن يبقى الأهلي طويلا في مصر، بل سيتجه إلى المغرب من أجل ملاقاة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيتجه إلى الدار البيضاء بعد لقاء الذهاب بـ24 ساعة، أي مساء الأحد.

وسيجري لقاء الإياب يوم الجمعة 22 إبريل الجاري.

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يفضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني السفر إلى المغرب مبكرا للتأقلم على الأجواء والاستعداد بأفضل شكل ممكن للمباراة.

ويستضيف الأهلي مباراة الذهاب في ملعب السلام يوم السبت بحضور 20 ألف مشجع.

والفائز بالمواجهة سيلعب نصف النهائي ضد الترجي التونسي أو وفاق سطيف الجزائري.

ويحمل الأهلي لقب البطولة في آخر موسمين.

ويسعى للتتويج باللقب للمرة الثالثة تواليا وهو إنجاز لم يحدث في تاريخ البطولة.

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