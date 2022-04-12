عودة نجم دفاع مانشستر سيتي

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 15:09

كتب : FilGoal

احتفال مانشستر سيتي بهدف محرز في الديربي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عودة نجم دفاعه روبن دياش إلى الملاعب بعد الشفاء من الإصابة.

الدولي البرتغالي يغيب منذ أكثر من شهر بسبب الإصابة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا: "دياش سيسافر معنا إلى إسبانيا".

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وأضاف "لكنه ليس جاهزا للدخول في التشكيل الأساسي".

وتابع المدرب الإسباني "لقد تدرب معنا لأول مرة بعد ستة أسابيع من الراحة".

وأتم "عودته في هذا الوقت وسط هذا الجدول الصعب من المباريات أمر جيد للغاية".

دياش الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021 قد يشارك في لقاء ليفربول السبت المقبل.

ويلتقي سيتي مع ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

البالغ من العمر 24 عاما لعب 34 مباراة مع سيتي هذا الموسم، سجل هدفين وصنع 4.

ويعود دياش لسيتي في الفترة الأهم في الموسم، إذ يصارع الفريق على 3 بطولات.

الدوري الإنجليزي الذي يتصدره بفارق نقطة عن ليفربول قبل 7 جولات، ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

سيتي انتصر على أتليتكو مدريد في لقاء الذهاب بملعب الاتحاد بهدف دون مقابل.

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