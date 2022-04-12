الاتحاد الإيفواري يعلن عدم تجديد التعاقد مع باتريس بوميل

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

باتريس بوميل كوت ديفوار أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإيفواري عدم تجديد تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل.

وانتهى تعاقد المدرب الفرنسي في 6 إبريل الجاري ولم يتم تجديد التعاقد بعدها.

وتولى بوميل مهمة تدريب منتخب كوت ديفوار منذ 4 مارس 2020.

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وأشرف ابن الـ43 عاما على تدريب كوت ديفوار في 20 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات و6 تعادلات وتلقى أربع خسارات.

وودع منتخب كوت ديفوار بطولة إفريقيا الأخيرة من الدور ثمن النهائي أمام منتخب مصر بركلات الترجيح.

ولم ينجح منتخب كوت ديفوار في الوصول للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة خلف الكاميرون.

كوت ديفوار باتريس بوميل
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