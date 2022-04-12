فيرناندينيو يقرر الرحيل من سيتي.. وجوارديولا: لم أكن أعرف!

أعلن فيرناندينيو رحيله عن مانشستر سيتي في نهاية الموسم، فيما نفى مدربه بيب جوارديولا علمه بالأمر.

وقال البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أتليتكو مدريد: "لا أعتقد أنني سأمدد عقدي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم".

وأضاف يوم الثلاثاء "أريد أن استمر في لعب كرة القدم. سأعود إلى البرازيل، لقد توصلت للقرار بعد التشاور مع عائلتي".

🚨 BREAKING 🚨 Manchester City midfielder Fernandinho says he will be leaving the club this summer following 9 years at the club. 🇧🇷 pic.twitter.com/N83tMZDL3G — Football Daily (@footballdaily) April 12, 2022

بعد دقائق دخل جوارديولا المؤتمر الصحفي، ورد على سؤاله حول قرار فيرناندينيو قائلا "أوه، لم أكن أعلم أنه قرر الرحيل! لقد وصلني الخبر منكم الآن".

وأكمل "لم أسمعه في المؤتمر الصحفي قبل دخولي، سنرى ما سيحدث. لا أعرف ماذا سيحدث مستقبلا. إنه لاعب مهم للغاية. سأسأله عن ذلك".

وتابع "في نهاية الموسم سنتحدث. ربما يكون قرار المغادرة بسبب عائلته، سأحب ذلك. لكننا سنتحدث بالتأكيد".

بعد 9 مواسم قضاها رفقة مانشستر سيتي فيرناندينيو يعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم 🌟⚽️ "أريد أن استمر في لعب كرة القدم. سأعود إلى البرازيل، لقد توصلت للقرار بعد التشاور مع عائلتي"🇧🇷 pic.twitter.com/oiFF7Gh0Wt — FilGoal (@FilGoal) April 12, 2022

وواصل جوارديولا حديثه عن فرناندينيو قائلا "أريده أن يكون سعيدا. سنلعب من أجله في مباراة أتليتكو مدريد، نريد أن نمنحه أفضل لحظة وداع بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأردف "إذا كان قد قرر الرحيل من أجل اللعب فهذا مفهوم، إذا أراد أحد اللاعبين المغادرة، فأنا أتفهم ذلك تماما، انظروا إلى فيران توريس. لا أريد أحدا لا يشعر بالرضا في صفوف الفريق".

البالغ من العمر 36 عاما شارك في 23 مباراة مع سيتي هذا الموسم، سجل هدفا وصنع 2.

وأتم "بالنظر لعمر فيرناندينيو، وارتباطه بعائلته في البرازيل، فالقرار مفهوم، والنادي سيساعده".

الدولي البرازيلي لعب 9 مواسم في صفوف سيتي وحقق العديد من البطولات.

video:1