مرتضى منصور: أحمد مرتضى رئيسا لقناة الزمالك ..ومبادرة لبروتوكول مع الأندية "الغنية"

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 12:25

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تعيين أحمد مرتضى رئيسا لقناة النادي، مشيرا إلى تعيين مصطفى هدهود مستشارا أمنيا لمجلس الإدارة بعد قبول استقالته.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "الشركة المتحدة اتخذت قرارا بتعيين أحمد مرتضى منصور رئيسا لقناة الزمالك".

وأضاف "قناة الزمالك بشكلها الجديد ستبدأ عملها بعد عيد الفطر مباشرة".

أخبار متعلقة
فان جال: علاجي من السرطان يسير على ما يرام جيسوس: سنقاتل حتى النهاية ونلعب كل مباراة كأنها نهائي رئيس الرجاء المغربي للاعبيه: عليكم بذل جهود كبيرة لخطف بطاقة التأهل من الأهلي كانسيلو: كنت مثل الإنسان الآلي بعد وفاة والدتي.. فكرت في ترك كرة القدم

وتابع "مصطفى هدهود لم يرحل لكي يتم تعيين أحمد مرتضى نائبا للرئيس، صلاحيات النائب تم منحها لسليمان وهدان".

وقدم مصطفى هدهود استقالته في وقت سابق من منصبه كنائب لرئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وواصل "أطمئن جماهير الزمالك، سنقوم بعمل بعمل صفقات محترمة في كل الألعاب".

واستطرد "تم اتخاذ قرار بقبول استقالة مصطفى هدهود وتم تعيينه مستشارا أمنيا لمجلس الإدارة".

واستكمل "أمد يدي إلى كل رؤساء الأندية التي لديها موارد مالية كبيرة (الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) ونتفق على بروتوكول لمدة ثلاث سنوات ينص على ألا نتعاقد مع لاعبين من بعضنا البعض لكي ينخفض أسعار اللاعبين".

وأتم "تم صرف مستحقات 16 مليون جنيه للاعبي الزمالك كحافز بعد النتائج الجيدة في الدوري الممتاز".

ويلعب الزمالك مع فاركو اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري.

الزمالك مرتضى منصور الدوري المصري
نرشح لكم
مباراة غيرت مسيرتي - محمد صبري.. من الناشئين لمباراة القمة والتسجيل أمام الأهلي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ودوري الأبطال بيراميدز لـ في الجول: لم يتواصل أحد معنا بخصوص إيهاب جلال.. وموقف المدرب محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وفاركو خبر في الجول - مستحقات شهرين.. كواليس إنهاء تعاقد التوأم حسن مع الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري ينهي إجراءات فسخ التعاقد مع حسام حسن وجهازه إمام عاشور لاعب الجولة 13 في الدوري المصري جوائز فانتازي في الجول – سماعة MI True earphones 2 basic لبطل الجولة 14
أخر الأخبار
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طاهر الشيخ.. عبد الشافي في القائمة 20 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
كاسيميرو: قدمنا أفضل مباراة لنا في الذهاب ضد تشيلسي.. والإياب سيكون صعبا للغاية 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رغم فوز الذهاب المريح.. أنشيلوتي يحذر لاعبيه من خطورة تشيلسي 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مرتضى منصور: أحمد مرتضى رئيسا لقناة الزمالك ..ومبادرة لبروتوكول مع الأندية "الغنية" ساعة | الدوري المصري
فان جال: علاجي من السرطان يسير على ما يرام ساعة | أوروبا
جيسوس: سنقاتل حتى النهاية ونلعب كل مباراة كأنها نهائي ساعة | الدوري الإنجليزي
كانسيلو: كنت مثل الإنسان الآلي بعد وفاة والدتي.. فكرت في ترك كرة القدم ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الرجاء المغربي للاعبيه: عليكم بذل جهود كبيرة لخطف بطاقة التأهل من الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية