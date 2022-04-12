مرتضى منصور: أحمد مرتضى رئيسا لقناة الزمالك ..ومبادرة لبروتوكول مع الأندية "الغنية"

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تعيين أحمد مرتضى رئيسا لقناة النادي، مشيرا إلى تعيين مصطفى هدهود مستشارا أمنيا لمجلس الإدارة بعد قبول استقالته.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "الشركة المتحدة اتخذت قرارا بتعيين أحمد مرتضى منصور رئيسا لقناة الزمالك".

وأضاف "قناة الزمالك بشكلها الجديد ستبدأ عملها بعد عيد الفطر مباشرة".

وتابع "مصطفى هدهود لم يرحل لكي يتم تعيين أحمد مرتضى نائبا للرئيس، صلاحيات النائب تم منحها لسليمان وهدان".

وقدم مصطفى هدهود استقالته في وقت سابق من منصبه كنائب لرئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وواصل "أطمئن جماهير الزمالك، سنقوم بعمل بعمل صفقات محترمة في كل الألعاب".

واستطرد "تم اتخاذ قرار بقبول استقالة مصطفى هدهود وتم تعيينه مستشارا أمنيا لمجلس الإدارة".

واستكمل "أمد يدي إلى كل رؤساء الأندية التي لديها موارد مالية كبيرة (الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) ونتفق على بروتوكول لمدة ثلاث سنوات ينص على ألا نتعاقد مع لاعبين من بعضنا البعض لكي ينخفض أسعار اللاعبين".

وأتم "تم صرف مستحقات 16 مليون جنيه للاعبي الزمالك كحافز بعد النتائج الجيدة في الدوري الممتاز".

ويلعب الزمالك مع فاركو اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري.