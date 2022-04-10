مرتضى منصور: هدهود تقدم باستقالته وقبلناها.. وجمال عبد الحميد سيظل عضوا في المجلس

الأحد، 10 أبريل 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مصطفى هدهود تقدم باستقالته من منصبه كنائب لرئيس النادي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مصطفى هدهود تقدم باستقالته. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته في يوتيوب: "وقعنا عقد بيع حقوق البث التلفزيوني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي والخدمات الإعلامية شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس ويتم تجهيز الآن عقد الرعاية".

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وأضاف "سنكون أول نادي في الدوري المصري يوقع مع هذه الشركة، لست وصيا على باقي الأندية ولكن أنصحهم بالتوقيع معها".

وتابع "نشكر مصطفى هدهود، تقدم باستقالته وقبلنا الاستقالة".

وواصل "خطأ مصطفى هدهود حدث وأيا كان مبرر التصرف فالمجلس بالكامل رفض هذا الخطأ، سيظل مشجع لنادي الزمالك بدون أي مشكلة".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ صباح اليوم السبت على خلفية ما جرى خلال مراسم تتويج نادي سبورتنج بكأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك.

وأظهرت الكاميرات، مصطفى هدهود يأخذ أحد الميداليات أثناء المراسم. الأمر الذي علق عليه هدهود نفسه في الصباح قائلا "الميدالية كانت فضية وليست ذهبية، وبالتنسيق مع مسؤولي اتحاد اليد".

من جهة أخرى، كتب مرتضى منصور رئيس النادي عبر صفحته على فيسبوك الآن بأنه سيتم تأجيل الإعلان عن قرار المجلس حيال هدهود لما بعد مباريات الفرق الرياضية مساء اليوم السبت في كرة القدم، والسلة، والطائرة.

واستكمل "جمال عبد الحميد له صفتان، مرشح وعضو مجلس إدارة والطعن تم على صفة المرشح".

وأتم "لم يعد مرشحا للتواجد في مجلس الإدارة، الطعن كان من الممكن أن يكون مقبولا قبل الانتخابات وليس بعدها. بعد الانتخابات هو عضو مجلس إدارة وسيظل عضو مجلس".

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